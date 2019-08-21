Lens’e PSV kancası

Süper Lig'e Sivas deplasmanında kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer konusunda da hareketli saatler yaşanıyor. Hollanda basınından Nos Sport'ta yer alan habere göre Lozano'yu Napoli'ye satmaya hazırlanan PSV'nin bu oyuncunun yerine Jeremain Lens'i düşündüğü öne sürüldü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Lens için yönetim de, gelecek olan resmi teklifi bekliyor. Hollanda devinin bu mevki için bir genç oyuncu Doan olmak üzere 4 de tecrübeli oyuncuyu gündemine aldığı ve Lens'in de bu isimler arasında olduğu kaydedildi.