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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Lens’e kancası

Lens’e PSV kancası

basınından Gazetesi, Lozano’yu ’ye satmaya hazırlanan ’nin bu oyuncunun yerine ’tan ’i düşündüğü yazdı.

'e deplasmanında kötü bir başlangıç yapan 'ta transfer konusunda da hareketli saatler yaşanıyor. basınından 'ta yer alan habere göre Lozano'yu 'ye satmaya hazırlanan 'nin bu oyuncunun yerine 'i düşündüğü öne sürüldü. Teknik direktör 'nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Lens için yönetim de, gelecek olan resmi teklifi bekliyor. Hollanda devinin bu mevki için bir genç oyuncu Doan olmak üzere 4 de tecrübeli oyuncuyu gündemine aldığı ve Lens'in de bu isimler arasında olduğu kaydedildi.

  1. 21.8.2019
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