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18 Ağustos 2019, Pazar
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Roma peşinde

Roma peşinde

Türk futbolunu yakından takip eden İtalyan ekibi Roma, ve 'in ardından 'ı da kadrosuna katmak istiyor. 20 yaşındaki futbolcunun Kartal ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor

Bir gözü hep Türk futbolunda olan Roma, ve 'den sonra bir Türk oyuncuyu daha renklerine katmayı planlıyor. İtalyanların sarı-kırmızılı ekibi 'ın genç yeteneği 'ın peşine düştü. 20 yaşındaki futbolcunun Kartal ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor
  1. 18.8.2019
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