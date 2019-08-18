Demir yumruk Sivas
Güçlü rakibi karşısında şov yapan ev sahibi takım, maçı güzel oyunuyla 3-0 kazandı ve taraftarını coşturdu. Çalımbay, Beşiktaş karşısında 5. galibiyetini aldı.
Sezon başında yeniden Demir Grup Sivasspor ile anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay, 2019-2020 sezonundaki ilk resmi maçına uzun yıllar formasını terlettiği Beşiktaş karşısında çıktı. Sahadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. 30. dakikada Mert Hakan'ın attığı golle öne geçen ev sahibi, 54'te sahanın başarılı ismi Yatabare ile farkı ikiye çıkardı. Kapanış golü ise ceza sahası dışından Emre Kılınç'tan geldi ve Demir Grup Sivas, güçlü rakibi karşısında farka koştu.
6 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Beşiktaş'ın efsane kaptanı Rıza Çalımbay, dün akşam teknik direktörlük kariyerinde eski takımına karşı 5. galibiyetini almayı başardı. Çalıştırdığı takımlarda Beşiktaş ile 29 kez karşılaşan başarılı çalıştırıcı daha önce 7 beraberlik, 17 de yenilgi ile sahadan ayrılmıştı. Bu arada son 6 sezonda açılış maçlarını kazanan Beşiktaş'ın bu serisi Sivas'ta sona erdi. Kariyerinde ilk kez açılış maçını deplasmanda oynayan teknik direktör Avcı da Başakşehir'i çalıştırırken çıktığı son üç açılış mücadelesini kazanmıştı.
İLK 11'i BOZMADI
Demir Grup Sivasspor'da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta Cumhuriyet Kupası maçında Fenerbahçe maçında iyi bir görüntü sergileyen ilk 11'i ile maça başlamayı tercih etti.
FARK ETMEDİ
Beşiktaş ile Sivasspor lig rekabetinde dün 27. maçla birlikte bir ilk yaşandı. İki ekip ilk kez Ağustos ayında bir maçta karşı karşıya geldi. Kış aylarında Sivas deplasmanların her açıdan zor olduğunu söyleyen siyah-beyazlılar ağustos ayında Sivas karşısına çıktı ama elverişli hava koşullarını lehlerine çeviremedi.
YATABARE ŞOV
Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie ve Yatabere ilk kez resmi müsabakada forma giydi. Özellikle Yatabere oynadığı futbol ve attığı golle nokta atışı bir transfer olduğunu gösterdi.
21 MAÇ SONRA
Beşiktaş karşısında Sivasspor'un 2. golünü atan Yatabare ligde tam 21 maç sonra ağları sarstı. Malili futbolcu son olarak geçen sezon 7 Ekim'de Konyaspor formasıyla golle buluşmuştu ve o da Beşiktaş'a karşıydı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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