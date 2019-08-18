Demir yumruk Sivas

Sezon başında yeniden Demir Grup Sivasspor ile anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay, 2019-2020 sezonundaki ilk resmi maçına uzun yıllar formasını terlettiği Beşiktaş karşısında çıktı. Sahadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. 30. dakikada Mert Hakan'ın attığı golle öne geçen ev sahibi, 54'te sahanın başarılı ismi Yatabare ile farkı ikiye çıkardı. Kapanış golü ise ceza sahası dışından Emre Kılınç'tan geldi ve Demir Grup Sivas, güçlü rakibi karşısında farka koştu.

6 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Beşiktaş'ın efsane kaptanı Rıza Çalımbay, dün akşam teknik direktörlük kariyerinde eski takımına karşı 5. galibiyetini almayı başardı. Çalıştırdığı takımlarda Beşiktaş ile 29 kez karşılaşan başarılı çalıştırıcı daha önce 7 beraberlik, 17 de yenilgi ile sahadan ayrılmıştı. Bu arada son 6 sezonda açılış maçlarını kazanan Beşiktaş'ın bu serisi Sivas'ta sona erdi. Kariyerinde ilk kez açılış maçını deplasmanda oynayan teknik direktör Avcı da Başakşehir'i çalıştırırken çıktığı son üç açılış mücadelesini kazanmıştı.

İLK 11'i BOZMADI

Demir Grup Sivasspor'da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta Cumhuriyet Kupası maçında Fenerbahçe maçında iyi bir görüntü sergileyen ilk 11'i ile maça başlamayı tercih etti.

FARK ETMEDİ

Beşiktaş ile Sivasspor lig rekabetinde dün 27. maçla birlikte bir ilk yaşandı. İki ekip ilk kez Ağustos ayında bir maçta karşı karşıya geldi. Kış aylarında Sivas deplasmanların her açıdan zor olduğunu söyleyen siyah-beyazlılar ağustos ayında Sivas karşısına çıktı ama elverişli hava koşullarını lehlerine çeviremedi.

YATABARE ŞOV

Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie ve Yatabere ilk kez resmi müsabakada forma giydi. Özellikle Yatabere oynadığı futbol ve attığı golle nokta atışı bir transfer olduğunu gösterdi.

21 MAÇ SONRA

Beşiktaş karşısında Sivasspor'un 2. golünü atan Yatabare ligde tam 21 maç sonra ağları sarstı. Malili futbolcu son olarak geçen sezon 7 Ekim'de Konyaspor formasıyla golle buluşmuştu ve o da Beşiktaş'a karşıydı.