Sivas'ta korkutan sakatlık! Hastaneye kaldırıldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Sivas'ta korkutan sakatlık! Hastaneye kaldırıldı

'ta korkutan sakatlık! Hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta korkutan sakatlık! Hastaneye kaldırıldı

'in ilk hafta mücadelesinde sahasında 'ı ağırlıyor. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Sivasspor mücadelesinde korkutan bir sakatlık yaşandı. İşte detaylar...

Demir Grup ile arasında oynanan ilk hafta mücadelesinde yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı.
İlk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasına gelen bir topa yükselen Tyler Boyd ve Mamadou Samassa, çarpışarak yerde kaldılar. Sağlık ekipleri hemen sahaya girerek iki oyuncuya da müdahalede bulunurken, Boyd'un tedavisi saha içinde yapıldı, Samassa ise saha kenarına getirildi. Samassa, sağlık ekiplerine kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek bir anda baygınlık geçirdi ve yere düştü. Sonrasında saha kenarına gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Samassa'nın ambulansa bindirildiği sırada bilincinin açık olduğu görüldü.

Geçici hafıza kaybı yaşayan Samassa'nın beyin tomografisi sonrası durumunun netleşeceği öğrenildi.

İŞTE O ANLAR...

  1. 17.08.2019
  2. Güncelleme: 17.08.2019 23:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivas'ta korkutan sakatlık! Hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN