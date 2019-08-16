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16 Ağustos 2019, Cuma
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kazanarak başlıyor

Beşiktaş kazanarak başlıyor

'de 2019-20 sezonuna yarın deplasmanda Demir Grup maçıyla başlayacak , lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım lig tarihinde deplasmanda çıktığı 30 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi. Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan , buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı. 1983- 1984'te ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi. Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.

NECiP UYSAL'LA SÜRPRiZ YAPACAK
Beşiktaş'ta? Atiba'nın sakatlığı devam ederken, kadroda değişime gidecek. Oğuzhan'ı ön liberoda kullanmaya hazırlanan tecrübeli hocanın, kaptanın hazırlık döneminde bu mevkide oynamasına rağmen bekleneni verememesi nedeniyle Necip'le sürpriz yapabileceği gelen bilgiler arasında.

REBOCHO SiVAS'TA iLK 11'DE SAHADA
deplasmanı öncesinde Avcı'yı sol bek sıkıntısı bastı. Rebocho kısa süre önce geldiği için daha takım arkadaşlarının isimlerini bile öğrenemedi. Tecrübeli teknik adam zorlu Sivas deplasmanında Caner'i oynatmak istese de, ligin ilk maçında riske girerek Rebocho'yu kullanacağı tahmin ediliyor.

KARTAL SİVAS'A UÇUYOR
Beşiktaş? maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Karius, Burak, Atiba, Roco ve Dorukhan antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.

  1. 16.8.2019
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