Beşiktaş kazanarak başlıyor

Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi. Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı. 1983- 1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi. Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.



NECiP UYSAL'LA SÜRPRiZ YAPACAK

Beşiktaş'ta? Atiba'nın sakatlığı devam ederken, Abdullah Avcı kadroda değişime gidecek. Oğuzhan'ı ön liberoda kullanmaya hazırlanan tecrübeli hocanın, kaptanın hazırlık döneminde bu mevkide oynamasına rağmen bekleneni verememesi nedeniyle Necip'le sürpriz yapabileceği gelen bilgiler arasında.



REBOCHO SiVAS'TA iLK 11'DE SAHADA

Sivas deplasmanı öncesinde Avcı'yı sol bek sıkıntısı bastı. Rebocho kısa süre önce geldiği için daha takım arkadaşlarının isimlerini bile öğrenemedi. Tecrübeli teknik adam zorlu Sivas deplasmanında Caner'i oynatmak istese de, ligin ilk maçında riske girerek Rebocho'yu kullanacağı tahmin ediliyor.



KARTAL SİVAS'A UÇUYOR

Beşiktaş? Sivasspor maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Karius, Burak, Atiba, Roco ve Dorukhan antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.