Beşiktaş kazanarak başlıyor
Süper Lig'de 2019-20 sezonuna yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım lig tarihinde deplasmanda çıktığı 30 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi. Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı. 1983- 1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi. Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.
NECiP UYSAL'LA SÜRPRiZ YAPACAK
Beşiktaş'ta? Atiba'nın sakatlığı devam ederken, Abdullah Avcı kadroda değişime gidecek. Oğuzhan'ı ön liberoda kullanmaya hazırlanan tecrübeli hocanın, kaptanın hazırlık döneminde bu mevkide oynamasına rağmen bekleneni verememesi nedeniyle Necip'le sürpriz yapabileceği gelen bilgiler arasında.
REBOCHO SiVAS'TA iLK 11'DE SAHADA
Sivas deplasmanı öncesinde Avcı'yı sol bek sıkıntısı bastı. Rebocho kısa süre önce geldiği için daha takım arkadaşlarının isimlerini bile öğrenemedi. Tecrübeli teknik adam zorlu Sivas deplasmanında Caner'i oynatmak istese de, ligin ilk maçında riske girerek Rebocho'yu kullanacağı tahmin ediliyor.
KARTAL SİVAS'A UÇUYOR
Beşiktaş? Sivasspor maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Karius, Burak, Atiba, Roco ve Dorukhan antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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