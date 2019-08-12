Beşiktaş kalecisini buldu!

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda Alman kaleci Loris Karius'un sakatlanmasından sonra bir süredir kaleci arayışları hız kazanmıştı. Kartal aradığı kaleciyi buldu. Beşiktaş, Volkan Babacan ile büyük oranda anlaşma sağladı.

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