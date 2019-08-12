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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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kalecisini buldu!

Beşiktaş kalecisini buldu!

'ta gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda Alman kaleci 'un sakatlanmasından sonra bir süredir kaleci arayışları hız kazanmıştı. aradığı kaleciyi buldu. Beşiktaş, ile büyük oranda anlaşma sağladı.

'ta gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda Alman kaleci 'un sakatlanmasından sonra bir süredir kaleci arayışları hız kazanmıştı. aradığı kaleciyi buldu. Beşiktaş, ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Detaylar birazdan...

  1. 12.08.2019
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