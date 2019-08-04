Burak Yılmaz'ın ayak kemiğinde çatlak

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Temmuz ayının başında sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak için ameliyat masasına yatan ve kemiğine vida yerleştirilen Burak Yılmaz'ın, önceki gün oynanan Udinese maçının ardından ağrıları yeniden nüksetti. Bu nedenle dün MR'ı çekilen Burak Yılmak ayak tarak kemiğinde çatmak tespit edildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Udinese ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüştür" denildi. Burak'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.