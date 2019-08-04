Burak Yılmaz'ın ayak kemiğinde çatlak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
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'ın ayak kemiğinde çatlak

Burak Yılmaz'ın ayak kemiğinde çatlak

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusunun, Udinese maçında almış olduğu sert darbeye bağlı olarak sağ ayak 5. tarak kemiğinde çatlak tespit edildi.

'ta şoku yaşanıyor. Temmuz ayının başında sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak için ameliyat masasına yatan ve kemiğine vida yerleştirilen Burak Yılmaz'ın, önceki gün oynanan Udinese maçının ardından ağrıları yeniden nüksetti. Bu nedenle dün MR'ı çekilen Burak Yılmak ayak tarak kemiğinde çatmak tespit edildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Udinese ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüştür" denildi. Burak'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.

  1. 4.8.2019
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