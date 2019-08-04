Burak Yılmaz'ın ayak kemiğinde çatlak
Siyah-beyazlıların golcü oyuncusunun, Udinese maçında almış olduğu sert darbeye bağlı olarak sağ ayak 5. tarak kemiğinde çatlak tespit edildi.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Temmuz ayının başında sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak için ameliyat masasına yatan ve kemiğine vida yerleştirilen Burak Yılmaz'ın, önceki gün oynanan Udinese maçının ardından ağrıları yeniden nüksetti. Bu nedenle dün MR'ı çekilen Burak Yılmak ayak tarak kemiğinde çatmak tespit edildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Udinese ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüştür" denildi. Burak'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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