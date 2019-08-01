Stopere en yeni aday Colley
Bugüne kadar birçok stoper ile görüşen ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sürpriz bir isim için teklif yaptı. O isim Sampdoria'nın Gambiyalı stoperi Omar Colley.
Bugüne kadar birçok stoper ile görüşen ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sürpriz bir isim için teklif yaptı. Sampdoria'nın Gambiyalı stoperi Omar Colley. 1.91'lik boyuyla hem uzun boylu stoper açığını hem de sol ayağı ile oyun kurma özelliği bulunan oyuncu, Avcı'nın kafasındaki ideal isim olmuş durumda. Oyuncunun menajeri Ferhat Çiftçi ile yapılan ilk görüşmelerde olumlu sonuç alındığı öğrenildi.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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