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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Stopere en yeni aday Colley

Stopere en yeni aday Colley

kadar birçok stoper ile görüşen ancak sonuç alamayan , sürpriz bir isim için teklif yaptı. O isim Sampdoria'nın Gambiyalı stoperi .

kadar birçok stoper ile görüşen ancak sonuç alamayan , sürpriz bir isim için teklif yaptı. Sampdoria'nın Gambiyalı stoperi . 1.91'lik boyuyla hem uzun boylu stoper açığını hem de sol ayağı ile oyun kurma özelliği bulunan oyuncu, Avcı'nın kafasındaki ideal isim olmuş durumda. Oyuncunun menajeri Ferhat Çiftçi ile yapılan ilk görüşmelerde olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

  1. 1.8.2019
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