Stopere en yeni aday Colley

Bugüne kadar birçok stoper ile görüşen ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sürpriz bir isim için teklif yaptı. Sampdoria'nın Gambiyalı stoperi Omar Colley. 1.91'lik boyuyla hem uzun boylu stoper açığını hem de sol ayağı ile oyun kurma özelliği bulunan oyuncu, Avcı'nın kafasındaki ideal isim olmuş durumda. Oyuncunun menajeri Ferhat Çiftçi ile yapılan ilk görüşmelerde olumlu sonuç alındığı öğrenildi.