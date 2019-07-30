Beşiktaş'ın gündemindeki Mert Müldür için rakip W.Bremen - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın gündemindeki Mert Müldür için rakip W.Bremen

'ın gündemindeki için rakip W.

Beşiktaş'ın gündemindeki Mert Müldür için rakip W.Bremen

Werder 'in, 'ın gündeminde olan 'ü izlemeye aldığı ifade edildi. Bremen'in menajeri , cuma günü oynanan maçında Mert Müldür ve 'u izledi. 20 yaşındaki Mert, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor.

Werder 'in, 'ın gündeminde olan 'ü izlemeye aldığı ifade edildi. Bremen'in menajeri , cuma günü oynanan maçında Mert Müldür ve 'u izledi. 20 yaşındaki Mert, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı yönetim bu konuda somut bir adım için gün sayıyor.

  1. 30.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın gündemindeki Mert Müldür için rakip W.Bremen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN