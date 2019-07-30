Beşiktaş'ın gündemindeki Mert Müldür için rakip W.Bremen
Werder Bremen'in, Beşiktaş'ın gündeminde olan Mert Müldür'ü izlemeye aldığı ifade edildi. Bremen'in menajeri Frank Baumann, cuma günü oynanan Rapid Wien- Salzburg maçında Mert Müldür ve Thomas Murg'u izledi. 20 yaşındaki Mert, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor.
Werder Bremen'in, Beşiktaş'ın gündeminde olan Mert Müldür'ü izlemeye aldığı ifade edildi. Bremen'in menajeri Frank Baumann, cuma günü oynanan Rapid Wien- Salzburg maçında Mert Müldür ve Thomas Murg'u izledi. 20 yaşındaki Mert, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı yönetim bu konuda somut bir adım için gün sayıyor.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Beşiktaş'ın gündemindeki Mert Müldür için rakip W.Bremen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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