Beşiktaş'ın gündemindeki Mert Müldür için rakip W.Bremen

Werder Bremen'in, Beşiktaş'ın gündeminde olan Mert Müldür'ü izlemeye aldığı ifade edildi. Bremen'in menajeri Frank Baumann, cuma günü oynanan Rapid Wien- Salzburg maçında Mert Müldür ve Thomas Murg'u izledi. 20 yaşındaki Mert, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı yönetim bu konuda somut bir adım için gün sayıyor.