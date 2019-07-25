Kagawa’da rakip Celta
Beşiktaşlılar'ın ağzına bir parmak bal çalıp, Dortmund'a geri dönen Shinji Kagawa'dan bir iyi bir de kötü haber geldi. Alman ekibiyle kontratı Haziran 2020'de bitecek Japon orta sahanın düşük bir bonservisle serbest bırakılacağı belirtildi. Bild’e göre; Borussia Dortmund düşük bir bedelle Japon yıldızı bırakacak. Fakat arada bir sorun var o da Celta Vigo.
Beşiktaşlılar'ın ağzına bir parmak bal çalıp, Dortmund'a geri dönen Shinji Kagawa'dan bir iyi bir de kötü haber geldi. Alman ekibiyle kontratı Haziran 2020'de bitecek Japon orta sahanın düşük bir bonservisle serbest bırakılacağı belirtildi. Bild'in haberine göre; Dortmund daha önce kadroda düşünmediğini belirttiği futbolcuyu satmaya hazır ancak arada bir rakip var o da Celta Vigo. Kagawa, Beşiktaş ile yollarını ayırdığında İspanya'da forma giymek istediğini belirtmişti. Fakat Celta'nın 30 yaşındaki oyuncuya vergiler düşüldüğünde önerdiği teklifin, Beşiktaş'ın vereceği miktardan daha az olduğu kaydedildi. Yıldız orta sahanın bu nedenle geçen sezon uyum sorununu da atlattığı Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyor.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Kagawa’da rakip Celta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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