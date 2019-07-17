Beşiktaş - Pendikspor | CANLI

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başlayan Beşiktaş, hazırlık maçları takvimini açıkladı. Beşiktaş, hazırlık maçlarında ilk olarak Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi, Abdullah Avcı yönetimindeki hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transferler de takıma katılıyor.



BEŞİKTAŞ 0-0 PENDİKSPOR



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Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

21 Temmuz Pazar

18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)