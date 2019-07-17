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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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- Pendikspor | CANLI

Beşiktaş - Pendikspor | CANLI

2019-2020 sezonu hazırlık kapsamında , Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezonki ilk hazırlık maçına çıkan siyah-beyazlılarda yeni transferler de kendini gösterme fırsatı buluyor. Mücadelenin CANLI anlatımı FOTOMAC.COM.TR'de...

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başlayan , hazırlık maçları takvimini açıkladı. Beşiktaş, hazırlık maçlarında ilk olarak Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi, yönetimindeki hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transferler de takıma katılıyor.

BEŞİKTAŞ 0-0 PENDİKSPOR

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Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi

Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

21 Temmuz Pazar
18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 17.07.2019 19:08
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