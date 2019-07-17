Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi
Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, maçtan canlı olarak taktiksel detayları ve gelişmeleri aktardı.
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