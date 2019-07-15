Beşiktaş'tan 4 yıllık imza!
Beşiktaş'ta beklenen transfer hareketliliği başladı. Şimdiye kadar iç transferde sadece Torino'dan Adem Ljajic'in bonservisini alan Kartal, transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde harika bir performans sergileyen Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.
Beşiktaş'tan beklenen hamle geldi... Transfer çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden siyah-beyazlılar yeni transferini açıkladı. Öğlen saatlerinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa 19.03 notunu düşmesi taraftarları heyecanlandırmıştı. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde bu merak son buldu ve Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti.
- 15.07.2019
- Güncelleme: 15.07.2019 19:23
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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