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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'tan 4 yıllık imza!

Beşiktaş'tan 4 yıllık imza!

'ta beklenen hareketliliği başladı. Şimdiye kadar iç transferde sadece Torino'dan Adem Ljajic'in bonservisini alan , transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde harika bir performans sergileyen 'u kadrosuna kattı.

'tan beklenen hamle geldi... çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden siyah-beyazlılar yeni transferini açıkladı. Öğlen saatlerinde Beşiktaş Başkanı 'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa 19.03 notunu düşmesi taraftarları heyecanlandırmıştı. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde bu merak son buldu ve Beşiktaş, ABD'li futbolcu 'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş transferi böyle duyurdu

Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti.


  1. 15.07.2019
  2. Güncelleme: 15.07.2019 19:23
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