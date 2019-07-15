Beşiktaş'tan 4 yıllık imza!

Beşiktaş'tan beklenen hamle geldi... Transfer çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden siyah-beyazlılar yeni transferini açıkladı. Öğlen saatlerinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa 19.03 notunu düşmesi taraftarları heyecanlandırmıştı. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde bu merak son buldu ve Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti.



