Lecce Burak Yılmaz için hala çok ısrarcı
İtalya basınında Burak Yılmaz haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Giornale De Puglia'da yer alan habere göre Çizme temsilcisinin, tecrübeli forvet ile yakın teması sürdürdüğü kaydedildi. Haberde "Lecce, Burak için hala çok ısrarcı. Türk golcü de İtalya'da forma giymek istiyor" yorumu yapıldı.
İtalya basınında Burak Yılmaz haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Giornale De Puglia'da yer alan habere göre Çizme temsilcisinin, tecrübeli forvet ile yakın teması sürdürdüğü kaydedildi. Haberde "Lecce, Burak için hala çok ısrarcı. Türk golcü de İtalya'da forma giymek istiyor" yorumu yapıldı.
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