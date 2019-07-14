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14 Temmuz 2019, Pazar
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Lecce için hala çok ısrarcı

Lecce Burak Yılmaz için hala çok ısrarcı

basınında haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Giornale De Puglia'da yer alan habere göre Çizme temsilcisinin, tecrübeli forvet ile yakın teması sürdürdüğü kaydedildi. Haberde "Lecce, Burak için hala çok ısrarcı. Türk golcü de İtalya'da forma giymek istiyor" yorumu yapıldı.

basınında haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Giornale De Puglia'da yer alan habere göre Çizme temsilcisinin, tecrübeli forvet ile yakın teması sürdürdüğü kaydedildi. Haberde "Lecce, Burak için hala çok ısrarcı. Türk golcü de İtalya'da forma giymek istiyor" yorumu yapıldı.

  1. 14.7.2019
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