Beşiktaş'a sevindirici haber! Resmi açıklama yapıldı

Beşiktaş Kulübü, finansal borçların yapılandırma anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

"Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur

Saygılarmızla"



TRANSFERİN ÖNÜ AÇILDI

Mali sorunlar yüzünden transferde bugüne kadar sessiz kalan Beşiktaş'ın borç yapılandırma anlaşması sonrası harekete geçmesi bekleniyor. Kulüpten yapılan bu açıklama transfer bekleyen taraftarları memnun etti.



BEŞİKTAŞ'I HAREKETLİ GÜNLER BEKLİYOR

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, gelişmeyi canlı yayında yorumladı. Sarıdağ, "Bu yapılandırma Beşiktaş'ın hayrınadır. Beşiktaş'ın transferde önü açıldı. Beşiktaş, Tyler Boyd transferini açıklayacaktır. Boyd'dan sonra başka transferler de gelecek. Önümüzdeki günler Beşiktaş için hareketli geçecektir." diye konuştu.