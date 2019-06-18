Burak Yılmaz için geldiler
Lecce Başkanı Damiani, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri de Burak Yılmaz olabilir" derken; İtalyan ekibinin sportif direktörü Meluso görüşme için İstanbul'a geldi.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı satmak istemiyor. Fakat Lecce'nin golcü oyuncu için inat etmesi üzerine Başkan Orman, golcü oyuncunun fiyatını 7.5 milyon euro olarak belirledi. Burak'ın da takımdan ayrılmak istemediğini hem Abdullah Avcı'ya hem de Orman'a ilettiği bildirildi.ir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak."
LAZIO İSTEDİ OLMADI
İtalya'da çıkan haberlerde Burak Yılmaz'ın Türkiye'de dev takımlarda oynadığına dikkat çekilirken, geçtiğimiz dönemlerde Lazio'nun da ısrarcı olduğu ancak bu transferi bitiremediği vurgulandı. Öte yandan Lecce yerel basını da Burak Yılmaz haberini manşetten verdi ve A Milli oyuncuya iki yıllık sözleşme önerileceğini satırlarına taşıdı. Haberin detayında Bursaspor'un 22 yaşındaki yetenekli stoperi Ertuğrul Ersoy transferine de değinildi.
412: Burak bugüne kadar milli maçlar hariç toplam 412 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta 215 gol atan Burak, 50 de asist yaparken; toplamda 265 gole direkt olarak katkıda bulundu.
86: Burak, en çok golü Trabzon'da görev yaparken attı. Bordo-mavili formayla rakip fileleri 86 kez havalandıran milli forvet, G.Saray'da 82, B. Guoan'da 19, Beşiktaş'ta 17, Manisa'da 9, Eskişehir'de de 2 gol attı.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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