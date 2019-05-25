Şerefiyle, hakkıyla, dürüstçe!

Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla 4 senelik Beşiktaş kariyerini noktaladı. Şampiyon olamadıkları için başarısız olduklarını kaydeden Güneş, "Veda lafını sevmiyorum, hizmet etmeye çalıştık. Bu hikayenin iyi ve kötü, güzel ve çirkin tarafları olabilir, bunu biz yazacak değiliz. Beşiktaş'ta şampiyonluk hedefi varken şu anda üçüncülüğü hedefleyen bir takım olarak kendimizi başarılı görmüyoruz. Şerefiyle, hakkıyla, namusuyla, dürüstçe işimizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman birini kırdıysak, üzgünüz" diye konuştu.



ADALI GÜNEŞ'E PLAKET VERDİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, maç öncesi kulübe hizmetlerinden dolayı Şenol Güneş'e teşekkür plaketi sundu. Kulübün internet sitesinde de bir teşekkür mesajı paylaşılarak, "Futbol takımımızın iki şampiyonluk kazanmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atmasında büyük payı olan Güneş'e vermiş olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.