Şerefiyle, hakkıyla, dürüstçe! – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Şerefiyle, hakkıyla, dürüstçe!

Şerefiyle, hakkıyla, dürüstçe!

Dün ’a veda eden , “Bu hikayenin iyi ve kötü, tarafları olabilir, ama bunu biz yazacak değiliz” dedi.

, maçıyla 4 senelik kariyerini noktaladı. Şampiyon olamadıkları için başarısız olduklarını kaydeden Güneş, "Veda lafını sevmiyorum, hizmet etmeye çalıştık. Bu hikayenin iyi ve kötü, tarafları olabilir, bunu biz yazacak değiliz. Beşiktaş'ta şampiyonluk hedefi varken şu anda üçüncülüğü hedefleyen bir takım olarak kendimizi başarılı görmüyoruz. Şerefiyle, hakkıyla, namusuyla, dürüstçe işimizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman birini kırdıysak, üzgünüz" diye konuştu.

ADALI GÜNEŞ'E PLAKET VERDİ
Beşiktaş İkinci Başkanı , maç öncesi kulübe hizmetlerinden dolayı Şenol Güneş'e teşekkür plaketi sundu. Kulübün internet sitesinde de bir teşekkür mesajı paylaşılarak, " takımımızın iki şampiyonluk kazanmasında ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atmasında büyük payı olan Güneş'e vermiş olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

  1. 25.5.2019
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