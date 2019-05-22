Beşiktaş stoper için Skoric’i istiyor
Sezon sonunda İsimat Mirin ve Enzo Roco ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ın gelecek sezon için stoper transferi yapmak istediği iddia ediliyordu.
Sezon sonunda İsimat Mirin ve Enzo Roco ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ın gelecek sezon için stoper transferi yapmak istediği iddia ediliyordu. Hırvatistan'dan gelen bir iddia ise bu iddiayı adeta doğrular nitelikte. Siyah-beyazlıların sol bekte de oynayabilen Osijek'in, 27 yaşındaki stoperi Mile Skoric için teklif yaptığı iddia edildi. Domagoj Vida'nın da onay verdiği Skoric'in, Beşiktaş'ta oynamak istediği iddia edildi.
- 22.5.2019
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