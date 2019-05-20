Yeni dönem başlıyor
Yönetim 'Feda' sezonuna benzer şekilde yaş ortalamasını düşürüp maaşları kısacak. Gitmek isteyene yol verilecek
Vida'nın satışa çıkarılması, en yüksek rakamı verene satılması.
Kagawa'nın bonservisinin alınmasından vazgeçilmesi…
Isimat-Mirin, Lens ve Medel'den para kazanılmaya çalışılması…
Ayrılmak isteyen Caner Erkin, Oğuzhan, Quaresma'ya veda edilmesi.
Roco, Orkan, Aras ve Larin'in bir an önce satılması.
İstisnalar hariç yeni transferler için yaş sınırı 27 olacak.
Ödenecek maaşlarda üst limit 2 milyon euro'yu geçmeyecek.
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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