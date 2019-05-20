Yeni dönem başlıyor – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

Yönetim 'Feda' sezonuna benzer şekilde yaş ortalamasını düşürüp maaşları kısacak. Gitmek isteyene yol verilecek

Geçen sezonun ardından bu yıl da beklentilerin altında kalınması, sezon sonu 'le yolların ayrılacak olması ve son yıllardaki başarısız transferlerin ardından yönetim yeni bir yol haritası çizmeye hazırlanıyor. 'ın ilk başkan olduğu dönemkine benzer bir uygulamaya gitmeyi planlayan yönetim, alacağı bazı radikal kararlarla hem takımın yaşını düşürmeyi hem de maliyeti azaltmayı hedefliyor. İşte yaz döneminde 'ın izleyeceği oyuncu ve transfer politikası:

Vida'nın satışa çıkarılması, en yüksek rakamı verene satılması.
Kagawa'nın bonservisinin alınmasından vazgeçilmesi…
Isimat-Mirin, Lens ve Medel'den para kazanılmaya çalışılması…
Ayrılmak isteyen Caner Erkin, Oğuzhan, Quaresma'ya veda edilmesi.
Roco, Orkan, Aras ve Larin'in bir an önce satılması.
İstisnalar hariç yeni transferler için yaş sınırı 27 olacak.
Ödenecek maaşlarda üst limit 2 milyon euro'yu geçmeyecek.
  1. 20.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni dönem başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN