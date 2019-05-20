Beşiktaş'ta kalmak isterim
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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'ta kalmak isterim

Beşiktaş'ta kalmak isterim
Bir dönem kulüple sıkıntılar yaşasa da sonradan kendini bulan ve son haftalardaki kurtarışlarıyla taraftarların beğenisini kazanan Loris Karius, gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Alman file bekçisi, "Tüm taraftarlar mutluysa ve memnunsa devam edeceğimi düşünüyorum. ile sözleşmem devam ediyor. Burada güzel günler geçireceğimi düşünüyorum" diyerek isteğini açıkça belirtti.
  1. 20.5.2019
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