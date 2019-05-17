Vazgeçmek yok – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Vazgeçmek yok

Vazgeçmek yok

Vazgeçmek yok

, maçı öncesi oyuncularını “Yarışı sonuna kadar kovalayacağız” diyerek uyardı.

Beşiktaş , yarın akşam deplasmanda oynanacak maçı öncesi oyuncularını motive etmeye uğraşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının halen devam ettiğini belirterek, "Hepiniz gibi ben de bazı şeylerin zor olacağını biliyorum ama imkansız olmadığını da düşünüyorum. Biz bu yarışın içindeyiz ve şampiyonluğu da sonuna kadar kovalayacağız. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Son dönemde iyi bir çıkış yakalayan ve kendi evlerinde etkili oynayan Trabzonspor'a karşı tüm gücümüzle mücadele ederek, üç puan almaya mecburuz. Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için bu maçı kazanmamız şart" ifadelerini kullandı
  1. 17.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vazgeçmek yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN