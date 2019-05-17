Vazgeçmek yok
Şenol Güneş, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını “Yarışı sonuna kadar kovalayacağız” diyerek uyardı.
- 17.5.2019
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
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Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
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YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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