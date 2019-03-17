Atiba: Akıcı bir takımız
Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Atiba, Göztepe maçının ardından konuştu.
Kanadalı yıldız, "Takım halinde iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bugünden pozitif noktaları alıp bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Biz akıcı bir takımız. Son birkaç yılda bunu oynamaya alıştık. Bugün onun biraz dışına çıktık ama önemli olan 3 puan almaktı" diye konuştu.
- 17.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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