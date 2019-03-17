Atiba: Akıcı bir takımız – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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: Akıcı bir takımız

Atiba: Akıcı bir takımız

'ın tecrübeli ön liberosu , maçının ardından konuştu.

Kanadalı yıldız, "Takım halinde iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bugünden pozitif noktaları alıp bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Biz akıcı bir takımız. Son birkaç yılda bunu oynamaya alıştık. onun biraz dışına çıktık ama önemli olan 3 puan almaktı" diye konuştu.
  1. 17.3.2019
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