Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı
Beşiktaş'ta Adriano, Göztepe ile oynanan maçın 6. dakikalsında geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
Mücadeleye 11'de başlayan Adriano, arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Adriano, 12. dakikada yerini Necip'e bıraktı.
- 16.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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