Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı
16 Mart 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı

Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı

Beşiktaş'ta Adriano, ile oynanan maçın 6. dakikalsında geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

'in 26. haftasında evinde 'yi konuk eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Mücadeleye 11'de başlayan Adriano, arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Adriano, 12. dakikada yerini Necip'e bıraktı.

  1. 16.03.2019
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