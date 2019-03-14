Kara Kartal’ın gözü Zidane’da – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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’ın gözü ’da

Kara Kartal’ın gözü Zidane’da

yönetimi, ’in başına gelen ’ın gözden çıkaracağı oyuncularla Guti aracılığıyla görüşecek.

Siyah-beyazlılar yeni dönem transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. yönetimi, 'ın yeniden 'in başına gelmesini bir 'fırsat' olarak görüyor ve bu konuda Guti'den yardım bekliyor. Orman yönetimi; Zidane'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği oyuncularla görüşmek için Guti'yi görevlendirdi. Zidane'ın sezon başlamadan vereceği rapora göre, ayrılacak oyuncular için ya bonservisiyle ya da kiralık olarak sözleşme teklifi yapılacak. İspanyol teknik adam Guti bu görüşmeleri kulüp adına bizzat yönetecek.
  1. 14.3.2019
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