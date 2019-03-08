Beşiktaş evinde güldü
08 Mart 2019, Cuma
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evinde güldü

Beşiktaş evinde güldü

Uluslararası Federasyonu (IWBF) Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında , İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım, 'nın Erfurt kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 32-13 önde tamamladı.

, gruptaki ikinci maçında yarın İtalya'nın UnipolSai Briantea84 Cantu ekibiyle karşılaşacak.

  1. 08.03.2019
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