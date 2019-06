‘Bizi kaldıracak bir hoca olacak’

Başkan Fikret Orman, önümüzdeki sezon teknik direktör Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği sorusunu şöyle yanıtladı. "Önümüzde 3 aylık bir süreç var. Beşiktaş'ı kaldırabilecek, başarı sağlayacak bir hoca olmalı. Beşiktaş'ı şampiyon yapacak ve Avrupa Kupaları'nda başarıya götürecek, vizyon sahibi bir teknik direktör olmalı. Şu anda verdiğimiz kesin bir karar yok."



ADEM LJAJİC KALIYOR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in gelecek sezon da Beşiktaş'ta olacağını ifade etti. Orman, "Ljajic'in kontratında bazı maddeler var, o maddeler tutarsa alınacak. Karakterli bir çocuk. Takımımızda görmek istiyoruz" dedi. Başkan Fikret Orman, Kagawa için de, "Biraz daha oynasın, Beşiktaş'a alışsın, biz ona alışalım. Önümüzdeki süreçte onun durumuna da karar vereceğiz" yorumunu yaptı.



LUCESCU 'SICAK' YAPTI

Milli takımdaki görevinden ayrılan Mircea Lucescu, Beşiktaş iddiaları hakkında konuştu. Rumen çalıştırıcı, "Şu anda her şey olabilir. Sezonu sonunda belki başka bir kulübün başına geçerim, belki de emekli olurum. Şu anda hiçbir seçeneği gözardı etmiyorum" ifadesini kullandı.



İSPANYOLLAR GUTİ DİYOR

İspanyol basını, Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörlük koltuğu için Guti'nin şansının arttığını iddia etti. Ülkenin en çok okunan spor gazetelerinden AS, "Guti her seferinde Beşiktaş teknik direktörlüğüne daha yakın" derken, pek çok siyah beyazlı taraftarın da İspanyol çalıştırıcıyı takımın başında görmek istediğini yazdı.