Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması
Beşiktaş kulübü A Milli Takım'la anlaşan Şenol Güneş için resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yaptığı açıklama;
Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır.
4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.
Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
- 28.02.2019
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
GERÇEK Neden her sene önemli maçlarda GS karşı takımın iyi futbolcusuna transfer teklif eder !! araştıran var mı ?
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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