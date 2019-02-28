Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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'tan açıklaması

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

kulübü A 'la anlaşan için resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

İşte 'ın resmi sitesinden yaptığı açıklama;

Sayın , 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için ile anlaşma sağlamıştır.

4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.

Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

  1. 28.02.2019
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