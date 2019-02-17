Atiba seneye oyuncu-hoca – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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seneye oyuncu-hoca

Atiba seneye oyuncu-hoca

Siyah-beyazlıların istikrar abidesi 'nın Hutchinson önümüzdeki sezonda teknik kadroda olma ihtimali her geçen gür artıyor.

Son günlerde 'nın gelecek sezon yeni gelecek teknik direktörün ekibinde olması düşünülürken bir süredir teknik ekipte, antrenöroyuncu olması konusunda konuşmalar yapılıyor.
  1. 17.2.2019
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