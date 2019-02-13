Vali Şahin’e ziyaret – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Vali Şahin’e ziyaret

Başkan , Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette kulübün eski as başkanlarından Muzaffer Nasıroğlu da yer aldı. Başkan, Şahin'e çubuklu forma hediye ederken, de ilin sembolü petrol kuyusu maketi verdi.
  1. 13.2.2019
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