Yeni sezonda bizimle değil – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Yeni sezonda bizimle değil

Yeni sezonda bizimle değil

Siyah-beyazlıların eski yöneticilerinden , haber1903'e yaptığı açıklamada 'in önümüzdeki sezon 'ta olmayacağını ifade etti.

, 'e böyle bir teklif gelmesinin iyi bir durum olduğunu belirterek, "Belli ki önümüzdeki sezon bizimle değil milli takımla olacak. Ondan dolayı üzüntülüyüm. İnşallah hayırlısı olsun. Şenol Hoca'ya da hayırlı olsun. Ondan sonra ona göre değerlendirme yapılacaktır" diye konuştu.
  1. 12.2.2019
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