Galatasaray gücümüzü görecek

Siyah-beyazlıların Son Kartal'ı Shinji Kagawa, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen tüm sorulara oldukça samimi yanıtlar veren Kagawa, sözlerine Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı. Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Japon yıldız, "Geldiğimden günden bu ayana herkes beni çok iyi karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yukarılara doğru çıkacağız hep beraber" diyerek şunları söyledi:



"Nagatomo ile görüştük. İstanbul'un ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu geldim, gördüm. Özellikle yemekler muhteşem. Takım özellikle beklediğim gibi muhteşem bir atmosfer stat taraftarlar, her şey muhteşem. Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Kulüp hakkında yeterli deneyim sahibi olacak kadar vakit geçiremedim ama onla yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Onlara gücümüzü göstereceğiz."



RÜYAMDA GÖREMEM

İlk maçımdaki performansım, benim tahmin edemeyeceğim, rüyalarımla bile göremeyeceğim bir olaydı. Ama önemli olan devamını getirebilmek. Herkes 'Seneye de kalacak mısın?' diye soruyor. Sezon sonuna kadar çok vakit var. Önemli olan her maç elimden geldiğiniz fazlasını yapmak. Ondan sonrasını ileride düşüneceğiz.