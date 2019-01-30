Quaresma'ya yoğun ilgi
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Quaresma'ya yoğun ilgi

Quaresma'ya yoğun ilgi

'ın Portekizli yıldızı Quaresma'ya antrenman çıkışında yoğun ilgi vardı. Portekizli yıldız, 'ya gidiyor musun sorusuna yanıt vermedi.

Devre arası transfer döneminde adı ile anılan 'ın yıldız futbolcusu 'nın takımdan ayrılacağı iddia edilirken, Portekizli yıldız takımla çalışmalarına devam ediyor. Bu sabah yapılan antrenmanın ardından tesislerde futbolcuların çıkışını bekleyen taraftarlar, Quaresma'ya yoğun ilgi gösterirken, yıldız futbolcu da taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Quaresma, basın mensuplarının 'Porto'ya gidecek misin?' sorularını ise yanıtsız bıraktı.
  1. 30.1.2019 14:58
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