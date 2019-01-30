Domagoj Vida'ya İtalya'dan iki dev talip!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hırvat stoper için Avrupa'nın devleri kapıyı çaldı. İtalyan ekibi Roma ve Inter'in 29 yaşındaki savunmacı için yarışa girdiği öğrenildi.
30 Ocak 2019 Çarşamba, 08:58:02
Güncelleme: 09:00:23
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Şenol Güneş, Roma'dan sonra Inter'in de devreye girdiği Domagoj Vida için "Savunmadan adam göndermeyin" diyerek tavrını koydu. Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan yönetim ise pazarlık masasında.
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ENZO ROCO'YA DA LEVANTE TALİP OLDU Güneş'in bu talebine rağmen Beşiktaş yönetiminin lig yarışında liderin 11 puan gerisine düşülmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle değerini bulması durumunda Vida'yı satma kararı aldığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Hırvat oyuncu için pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başlarken, Roma 7.5 milyon Euro önerdi. İki tarafın orta yolu bulması bekleniyor.
Bu arada Levante, Kartal'ın diğer stoperi Enzo Roco'ya talip oldu.
İKİ ALTERNATİF Vida ve Roco'nun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle stoper arayışlarına giren Beşiktaş, iki isme yoğunlaştı.