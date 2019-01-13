Moting sürprizi – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Moting sürprizi

Moting sürprizi

Al Rayyan’ın hocası , ’de forma giyen Kamerunlu forvet Choupo-Moting’in ’a gelmek için hazır olduğunu söyledi.

Teknik direktör , 'ın gündeminde yer alan 'nin 29 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Eric Maxim Choupo- Moting ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Uygun, "Moting, PSG'de kadroya girmekte zorluk çekiyor. Moting'in arkadaş çevresi Türk. Moting, 15 gün önce Doha'da yardımcım Sefer Yılmaz'a tatil yaptı, Sefer Hoca'ya da 'yi sordu. Beşiktaş'ı istediğini ifade etti. Şartlar sağlanırsa gelir" yorumunu yaptı.

  1. 13.1.2019
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