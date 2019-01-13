Moting sürprizi

Teknik direktör Bülent Uygun, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan PSG'nin 29 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Eric Maxim Choupo- Moting ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Uygun, "Moting, PSG'de kadroya girmekte zorluk çekiyor. Moting'in arkadaş çevresi Türk. Moting, 15 gün önce Doha'da yardımcım Sefer Yılmaz'a tatil yaptı, Sefer Hoca'ya da Türkiye'yi sordu. Beşiktaş'ı istediğini ifade etti. Şartlar sağlanırsa gelir" yorumunu yaptı.