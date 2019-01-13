Moting sürprizi
Al Rayyan’ın hocası Bülent Uygun, PSG’de forma giyen Kamerunlu forvet Choupo-Moting’in Beşiktaş’a gelmek için hazır olduğunu söyledi.
Teknik direktör Bülent Uygun, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan PSG'nin 29 yaşındaki Kamerunlu golcüsü Eric Maxim Choupo- Moting ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Uygun, "Moting, PSG'de kadroya girmekte zorluk çekiyor. Moting'in arkadaş çevresi Türk. Moting, 15 gün önce Doha'da yardımcım Sefer Yılmaz'a tatil yaptı, Sefer Hoca'ya da Türkiye'yi sordu. Beşiktaş'ı istediğini ifade etti. Şartlar sağlanırsa gelir" yorumunu yaptı.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Moting sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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