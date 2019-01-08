Mirin: Agresif oynarım!

Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Nicolas İsimat Mirin, Antalya kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Agresif bir oyun anlayışına sahip olduğunu söyleyen 27 yaşındaki Fransız stoper, "Agresif bir oyun yapım var. Doğrusunu söylemek gerekirse hakemler buna Hollanda'da çok fazla tolerans göstermiyordu. Türkiye'deki maçları izlediğim kadarıyla burada temasa dayalı oyuna biraz daha tolerans gösteriliyor. Bu konuda oyun stilimden ödün vermeden adapte olmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.



Takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirten Mirin şöyle devam etti: "Yaptığım en doğru tercih olduğuna inanıyorum. Bu kulübün renkleri temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok çalışkan bir oyuncu grubu var. Gerçekten profesyonel anlamda en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Beni de çok sıcak karşıladılar. Antrenmanda Adriano, Quaresma gibi isimleri görünce gerçekten etkileniyorsunuz. Bu oyuncu grubuyla çok iyi başaracağız."



TÜRKÇE DERSLERE BAŞLIYORUM

Sahada anlaşabilmek adına Türkçe dersleri almaya başlayacağım, ailem de gelecek. Burada geriden çabuk oyun kurup, orta sahaları topla buluşturmak gerekiyor. Hocamız, topun çok hızlı ve sık bir şekilde yön değiştirmesini istiyor. Bu sisteme çabuk uyum sağlayacağım.



SİFTAH YAPTI

Siyah -beyazlıların, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Mirin de yer aldı. Fransız stoperin kısa sürede takım arkadaşlarıyla kaynaşması dikkat çekti.



15 NUMARAYI GİYECEĞİM

Beşiktaş'ta 15 numarayı giyeceğim. Özel bir anlamı yok. İlk profesyonel olduğumda 15 numarayı giymiştim. Doğum günümle bir alakası var. Yoğun bir anlamı yok.



PEPE'YE HAYRANIM

Pepe hayranlık duyduğum iyi bir oyuncu. Ancak bende farklı bir tarza sahibim. Her oyuncunun farklı özellikleri vardır. Savunma ya da oyun kurma konusunda en iyisini ortaya koyabilmek, takım ve taraftarın beklentilerine cevap vermeye çalışacağım.



COCU İLE GÖRÜŞMEDİM

Cocu ile bireysel bir görüşmem olmadı. Buradaki hayatla ilgili pozitif şeyler söylediğini biliyorum. Karar verebilmek için farklı fikirlere ihtiyacım yok. Bu benim hayatım, benim kararım. Ailem de bu kararı vermeyi çok istedi ve sonuçta buraya geldim.



KIRGINLIĞIM YOK

PSV'de birçok maça çıktım. Daha sonra hoca ve yönetimden bazı isimler değişti. Ama bu ayrılık aramızda kırgınlık olduğu anlamına gelmiyor. Hocanın başka planları vardı. Benim de buraya gelmem gerekiyordu. Ayrılma kararını bir kırgınlıkla almadım.