Babel: "Burak büyük katkı sağlar" – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Babel: "Burak büyük katkı sağlar"

Babel: "Burak büyük katkı sağlar"

'ın Hollandalı yıldızı Babel, 'a övgüler yağdırdı.

'ın Hollandalı yıldızı Babel, 'a övgüler yağdırdı. 'ye konuşan tecrübeli yıldız, "Hücumda katkı yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Burak transferi ile bu giderildi. Çok iyi oyuncu, bu ligi iyi biliyor ve kesinlikle bize çok iyi katkı yapacaktır. İlk yarıda hatalar yaptık ama bunun nedenini bilmiyoruz. İyi çalışarak bu durumu değiştirebiliriz. Herkes bunun için çok istekli" ifadelerini kullandı.

VAR SİSTEMİNİ DESTEKLİYORUM
Babel, 'VAR' sistemini desteklediğini söyledi. Hollandalı, " adil oynanması için katkısı oluyor. Doğru kararların verilmesinden emin oluyorsun. 'de hakem kulaklıktan 5 dakika 'VAR' odasının yorumunu dinleyip sonra izlemeye gidiyor. 3-4 kez yaşanınca oyun soğuyor. Diğer liglerde direkt izleyip analiz ediyorlar ve daha iyi oluyor. En önemli fark bu, ama destekliyorum" dedi.

  1. 8.1.2019
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