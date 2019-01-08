Babel: "Burak büyük katkı sağlar"

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel, Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı. BJK TV'ye konuşan tecrübeli yıldız, "Hücumda katkı yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Burak transferi ile bu giderildi. Çok iyi oyuncu, bu ligi iyi biliyor ve kesinlikle bize çok iyi katkı yapacaktır. İlk yarıda hatalar yaptık ama bunun nedenini bilmiyoruz. İyi çalışarak bu durumu değiştirebiliriz. Herkes bunun için çok istekli" ifadelerini kullandı.



VAR SİSTEMİNİ DESTEKLİYORUM

Babel, 'VAR' sistemini desteklediğini söyledi. Hollandalı, "Futbolun adil oynanması için katkısı oluyor. Doğru kararların verilmesinden emin oluyorsun. Türkiye'de hakem kulaklıktan 5 dakika 'VAR' odasının yorumunu dinleyip sonra izlemeye gidiyor. 3-4 kez yaşanınca oyun soğuyor. Diğer liglerde direkt izleyip analiz ediyorlar ve daha iyi oluyor. En önemli fark bu, ama destekliyorum" dedi.