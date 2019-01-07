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07 Ocak 2019, Pazartesi
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... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...

Beşiktaş transfer... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...

Devre arası dönemi ile sıcak gelişmelerin yaşandığı bir başka adres de oldu.  Siyah beyazlı takım, transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ederken ilk transferini 'den ikinci transferini Avrupa'dan gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta ara transfer dönemine dair detaylar haberimizde...

Spor Toto 'de devre arası dönemi 4 Ocak Cuma start aldı. Transfer gündemi yoğun olan 'ta ilk transfer forvete oldu. 'dan transfer edilen , 'ın gol umudu olacak...

Diğer yandan stoper arayışlarını da sürdüren siyah beyazlılar PSV Eindhoven'dan Nicolas Isimat-Mirin ile anlaşma sağladı.

Öte yandan Takımdan ayrılan tek isim oldu. Portekizli savunma oyuncusu , takımdan giden isim olurken siyah beyazlıların stopere Mirin dışında bir transfer daha yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta transfer listesinde yer alan isimlerden biri Cristian Zapata. Milan forması giyen savunma oyuncusu siyah beyazlıların gündeminde.

Öte yandan forması giyen Şener Özbayraklı'nın da adı siyah beyazlı takım ile anılıyor.

  1. 7.1.2019 15:50
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