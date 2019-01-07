Devre arası transfer dönemi ile sıcak gelişmelerin yaşandığı bir başka adres de Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı takım, transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ederken ilk transferini Süper Lig'den ikinci transferini Avrupa'dan gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta ara transfer dönemine dair detaylar haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 4 Ocak Cuma start aldı. Transfer gündemi yoğun olan Beşiktaş'ta ilk transfer forvete oldu. Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz, Kara Kartal'ın gol umudu olacak...
Diğer yandan stoper arayışlarını da sürdüren siyah beyazlılar PSV Eindhoven'dan Nicolas Isimat-Mirin ile anlaşma sağladı.
Öte yandan Takımdan ayrılan tek isim oldu. Portekizli savunma oyuncusu Pepe, takımdan giden isim olurken siyah beyazlıların stopere Mirin dışında bir transfer daha yapması bekleniyor.
Beşiktaş'ta transfer listesinde yer alan isimlerden biri Cristian Zapata. Milan forması giyen savunma oyuncusu siyah beyazlıların gündeminde.
Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Şener Özbayraklı'nın da adı siyah beyazlı takım ile anılıyor.
- 7.1.2019 15:50
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Beşiktaş transfer... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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