Beşiktaş transfer... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 4 Ocak Cuma start aldı. Transfer gündemi yoğun olan Beşiktaş'ta ilk transfer forvete oldu. Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz, Kara Kartal'ın gol umudu olacak...

Diğer yandan stoper arayışlarını da sürdüren siyah beyazlılar PSV Eindhoven'dan Nicolas Isimat-Mirin ile anlaşma sağladı.

Öte yandan Takımdan ayrılan tek isim oldu. Portekizli savunma oyuncusu Pepe, takımdan giden isim olurken siyah beyazlıların stopere Mirin dışında bir transfer daha yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta transfer listesinde yer alan isimlerden biri Cristian Zapata. Milan forması giyen savunma oyuncusu siyah beyazlıların gündeminde.

Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Şener Özbayraklı'nın da adı siyah beyazlı takım ile anılıyor.