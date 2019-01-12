Beşiktaşta transfer yağmuru kapıda!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puan ile 7.sırada tamamlayan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ve PSV'den Isımat-Mirin transferlerini tamamlayan Beşiktaş'ın hedefinde Halilovic, Bremer ve Maxim Choupu-Moting isimleri olduğu iddia edildi.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 20:07:33
Güncelleme: 20:12:14
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Hırvat oyuncu, menajeri Mirsad Türkcan ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde Milano'da bir restoran çıkışında görüntülenmişti.
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Kulüp kaynakları bunun bir tesadüf olduğunu söylese de bugün İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş, Halilovic transferi için Milan'la büyük ölçüde anlaştı.
Sadece ufak pürüzlerin kaldığı ve transferin yakın zamanda açıklanabileceği bildirildi.
Bu sezon sadece 60 dakika süre alabilen 22 yaşındaki oyuncu forvet arkası ve kanatlarda görev alabiliyor.