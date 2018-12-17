Benteke heyecanı
Golcü arayan Beşiktaş’a daha önce de gündemindeki Ada’dan Cyrstal Palace’ın Belçikalı yıldızı teklif edildi.
Beşiktaş yönetimi Ocak ayında golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, daha önceden de siyah- beyazlıların listesinde olan Christian Benteke yeniden gündeme geldi. Sezon başında Negredo ile yollarını ayıran Kara Kartal, Larin ve Love'dan beklediği verimi alamayınca ikinci yarı öncesinde şampiyonluk yarışı için şimdiden kolları sıvadı. Premier Lig'de Crystal Palace'da forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı yıldız, Beşiktaş'a kiralık olarak önerildi. Kontratı 2020'de sona erecek tecrübeli golcüyle yapılacak anlaşmada satış opsiyonunun da Beşiktaş'ta olacağı öğrenildi. Benteke'nin de siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı kaydedilirken, Ocak ayında görüşmelere başlanacağı iddia edildi.
34 kez milli olan Benteke, bu sezon Palace'da oynadığı 4 maçta gol atamadı.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
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Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
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Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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