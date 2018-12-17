Benteke heyecanı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Benteke heyecanı

Benteke heyecanı

Golcü arayan ’a daha önce de gündemindeki Ada’dan Cyrstal Palace’ın yıldızı teklif edildi.

yönetimi Ocak ayında golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, daha önceden de siyah- beyazlıların listesinde olan Christian Benteke yeniden gündeme geldi. Sezon başında ile yollarını ayıran , Larin ve Love'dan beklediği verimi alamayınca ikinci yarı öncesinde şampiyonluk yarışı için şimdiden kolları sıvadı. 'de 'da forma giyen 28 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'a kiralık olarak önerildi. Kontratı 2020'de sona erecek tecrübeli golcüyle yapılacak anlaşmada satış opsiyonunun da Beşiktaş'ta olacağı öğrenildi. Benteke'nin de siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı kaydedilirken, Ocak ayında görüşmelere başlanacağı iddia edildi.

34 kez milli olan Benteke, bu sezon Palace'da oynadığı 4 maçta gol atamadı.

  1. 17.12.2018
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