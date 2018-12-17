Benteke heyecanı

Beşiktaş yönetimi Ocak ayında golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken, daha önceden de siyah- beyazlıların listesinde olan Christian Benteke yeniden gündeme geldi. Sezon başında Negredo ile yollarını ayıran Kara Kartal, Larin ve Love'dan beklediği verimi alamayınca ikinci yarı öncesinde şampiyonluk yarışı için şimdiden kolları sıvadı. Premier Lig'de Crystal Palace'da forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı yıldız, Beşiktaş'a kiralık olarak önerildi. Kontratı 2020'de sona erecek tecrübeli golcüyle yapılacak anlaşmada satış opsiyonunun da Beşiktaş'ta olacağı öğrenildi. Benteke'nin de siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı kaydedilirken, Ocak ayında görüşmelere başlanacağı iddia edildi.



34 kez milli olan Benteke, bu sezon Palace'da oynadığı 4 maçta gol atamadı.