Milas Belediyespor lider Beşiktaş’ı 3-1 yendi
15 Aralık 2018, Cumartesi
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lider ’ı 3-1 yendi

Türkiye Büyük Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden , rakibi ’ı ’nda oynadığı iyi oyun sonrasında 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

'nda tribünlerini dolduran bine yakın taraftarının önünde karşısında mükemmel bir mücadele örneği sergileyen tarihi bir galibiyete imza atarak, dev bütçeli Beşiktaş'a sahayı dar etti.
Maçın ilk setini 25-20, ikinci setini 25-24 alan Milas Belediyespor, üçüncü sette oyundan düşünce rakip takım Beşiktaş, seti 25-23 alarak maçı 2-1 yaptı. Maçın dördüncü setinde müthiş bir taraftar desteği ile oynayan Milas Belediyespor seti 25-22 alarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Maç sonunda lideri yenmenin sevincini taraftarıyla paylaşan sporcuları Milas Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Muhammet Tokat kutlayarak, galibiyet ve iyi oyun için tebrik etti.

  1. 15.12.2018 18:51
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