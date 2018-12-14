Pepe'de ayrılık vakti!
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Pepe için kararını verdi.
Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro alan Pepe'nin, sezonun ikinci yarısında alacağı 2.5 milyon euro'dan kurtulmak isteyen yönetim, Portekizli'den para da kazanmak istiyor. Pepe'yi Ocak'ta satma kararı alan yetkililer, Katar ve Suudi kulüplerinin yanı sıra Çin opsiyonunu da devreye soktu. Kartal, Pepe'yi Ocak'ta göndererek maaş+bonservis geliri olarak 5 milyon euro'luk gelir elde etmeyi planlıyor.
BABEL: SON KARARIMI VERMEDİM
Beşiktaşlı Babel, geleceğiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı. Hollanda'da ELF Voetbal Dergisi'ne konuşan tecrübeli yıldız, siyah-beyazlılarla sözleşmesinin sona ereceğini anımsatıp, "Beşiktaş'la sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor. Henüz geleceğimle alakalı bir karar vermedim. Şu andaki amacım; fiziksel olarak tamamen iyi duruma gelmek ve yeni yılda maçlara çıkabilmek. Yeni yıldan en büyük dileğim; sağlıklı kalmak, fiziksel olarak iyi olmak ve oynamak" dedi.
- 14.12.2018
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