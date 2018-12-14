Pepe'de ayrılık vakti!
14 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'de ayrılık vakti!

Pepe'de ayrılık vakti!

yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek için kararını verdi.

'tan yıllık 5 milyon euro alan 'nin, sezonun ikinci yarısında alacağı 2.5 milyon euro'dan kurtulmak isteyen yönetim, Portekizli'den para da kazanmak istiyor. Pepe'yi Ocak'ta satma kararı alan yetkililer, Katar ve Suudi kulüplerinin yanı sıra Çin opsiyonunu da devreye soktu. Kartal, Pepe'yi Ocak'ta göndererek maaş+bonservis geliri olarak 5 milyon euro'luk gelir elde etmeyi planlıyor.

BABEL: SON KARARIMI VERMEDİM

Beşiktaşlı Babel, geleceğiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı. Hollanda'da ELF Voetbal Dergisi'ne konuşan tecrübeli yıldız, siyah-beyazlılarla sözleşmesinin sona ereceğini anımsatıp, "Beşiktaş'la sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor. Henüz geleceğimle alakalı bir karar vermedim. Şu andaki amacım; fiziksel olarak tamamen iyi duruma gelmek ve yeni yılda maçlara çıkabilmek. Yeni yıldan en büyük dileğim; sağlıklı kalmak, fiziksel olarak iyi olmak ve oynamak" dedi.

  1. 14.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pepe'de ayrılık vakti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN