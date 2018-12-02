Leeds United Lens’i izliyor
Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısında 2-0’dan 3-2 kazandığı karşılaşma keyifleri yerine getirirken transfer piyasasında da hareketlenmeler başladı.
Norveç'teki maçı Leeds United'ın scoutlarının da izlediği, İngiliz yetkililerin gecenin yıldızı Lens'ten çok etkilendiği ifade edildi. Ada basını Leeds'in devre arasında Lens için teklif yapacağını yazdı.
- 2.12.2018
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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