Leeds United Lens’i izliyor
04 Mart 2019, Pazartesi
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Lens’i izliyor

Leeds United Lens’i izliyor

'ın Sarpsborg karşısında 2-0’dan 3-2 kazandığı karşılaşma keyifleri yerine getirirken transfer piyasasında da hareketlenmeler başladı.

Norveç'teki maçı 'ın scoutlarının da izlediği, İngiliz yetkililerin gecenin yıldızı Lens'ten çok etkilendiği ifade edildi. Ada basını Leeds'in devre arasında Lens için teklif yapacağını yazdı.

  1. 2.12.2018
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