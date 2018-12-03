Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gecenin hareketi Domagoj Vidadan!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gecenin hareketi Domagoj Vida'dan!

Beşiktaş - Galatasaray derbisine Domagoj Vida'nın ikinci yarıda Onyekuru'dan topu alırken yaptığı hareket damga vurdu. Bu hareket sonrası sosyal medya kullanıcılarının Vida paylaşımları olay oldu!

3 Aralık 2018 Pazartesi, 10:50:13 Güncelleme: 11:46:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





