Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gecenin hareketi Domagoj Vidadan! - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gecenin hareketi Domagoj Vida'dan!

Beşiktaş - Galatasaray derbisine Domagoj Vida'nın ikinci yarıda Onyekuru'dan topu alırken yaptığı hareket damga vurdu. Bu hareket sonrası sosyal medya kullanıcılarının Vida paylaşımları olay oldu!
3 Aralık 2018 Pazartesi, 10:50:13 Güncelleme: 11:46:00
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gecenin hareketi Domagoj Vidadan!

Henry Onyekuru'nun topla birlikte ceza alanına gireceği sırada Hırvat savunmacı Domagoj Vida ince bir müdahale ile topu aldı.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gecenin hareketi Domagoj Vidadan!

Vida'nın bu hareketi sosyal medyada Efeler'in "Zeybek" oyununa benzetildi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gecenin hareketi Domagoj Vidadan!

Tecrübeli futbolcu maçtan sonra mutluluğunu oğlu David Vida ile birlikte paylaştı.

İşte futbolseverlerin sosyal medyadan verdiği tepkiler...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gecenin hareketi Domagoj Vidadan!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gecenin hareketi Domagoj Vidadan!
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