Kavgayla olmaz!
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kavgayla olmaz!

Kavgayla olmaz!

Kavgayla olmaz!

Divan Başkanı Küçük, "Şartlar ne olursa olsun biz divan başkanlarının verilen davete ve uzatılan ele cevap vermesi lazım" dedi.

Beşiktaş Başkanı ile F.Bahçe Divan Kurulu Başkanı , yemek organizasyonunda bir araya geldi. Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray kulüplerinin divan kurulu başkanları tarafından daha önce kararlaştırılan Vodafone Park Divan White Paper Restaurant'taki yemeğe, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanı , futbolda son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle katılmadı. Yemekten önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Tevfik Yamantürk, şu ifadeleri kullandı:

SIKINTIDAN ÇIKMALIYIZ
"Bu yaptığımız ikinci toplantı. İnşallah huzur içinde güzel bir yemek yiyip, spor alemini konuşacağız. Bugün G.Saray Kulübünün de burada olmasını isterdim. Kendilerince haklı olan sebeplerle 'bir dahaki sefere' dediler. Bizim inancımız bu işler kavgayla olmaz, konuşmakla ve el sıkışmakla olur. Kulüplerimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkmasının yolu marka değeri ve gelirlerini artırmaktır. Biz F.Bahçe Kulübü ile bunu yapmak gayreti içindeyiz. Bu söylediğim bütün kulüpler için geçerlidir:"

UZATILAN ELİ SIKARIZ
Divan Başkanı Vefa Küçük de şu açıklamayı yaptı: "Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun katılamayacağını sabah öğrendim. Üç büyük kulübün durumu ve şartları ne olursa olsun, ligdeki durumumuz, yönetim kurulu ve başkanlar arasındaki medeni ilişkiler ne olursa olsun biz divan başkanlarının verilen davete ve uzatılan ele cevap vermesi lazım. Biz Fenerbahçe olarak uzatılan eli her zaman sıkar, her davete de icabet ederiz. Bu sohbetin Türk sporuna katkı yapmasını diliyorum."

HAMAMCIOĞLU: Katılmamamız daha uygundu!
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: " dünyamızda yaşanan son gelişmeler ve özellikle Kulüpler Birliği bünyesindeki 17 kulübün G.Saray'a karşı aldıkları haksız tavır karşısında tüm ilgililer yeniden sorumlulukları çerçevesinde sağduyulu düşünmeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar Sayın Yamantürk'ün bu nazik davetine G.Saray Kulübü Divan Kurulu olarak katılmamamızın daha uygun olacağını değerlendirdik."
  1. 30.11.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kavgayla olmaz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN