Kavgayla olmaz!
Fenerbahçe Divan Başkanı Küçük, "Şartlar ne olursa olsun biz divan başkanlarının verilen davete ve uzatılan ele cevap vermesi lazım" dedi.
SIKINTIDAN ÇIKMALIYIZ
"Bu yaptığımız ikinci toplantı. İnşallah huzur içinde güzel bir yemek yiyip, spor alemini konuşacağız. Bugün G.Saray Kulübünün de burada olmasını isterdim. Kendilerince haklı olan sebeplerle 'bir dahaki sefere' dediler. Bizim inancımız bu işler kavgayla olmaz, konuşmakla ve el sıkışmakla olur. Kulüplerimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkmasının yolu marka değeri ve gelirlerini artırmaktır. Biz F.Bahçe Kulübü ile bunu yapmak gayreti içindeyiz. Bu söylediğim bütün kulüpler için geçerlidir:"
UZATILAN ELİ SIKARIZ
Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük de şu açıklamayı yaptı: "Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun katılamayacağını sabah öğrendim. Üç büyük kulübün durumu ve şartları ne olursa olsun, ligdeki durumumuz, yönetim kurulu ve başkanlar arasındaki medeni ilişkiler ne olursa olsun biz divan başkanlarının verilen davete ve uzatılan ele cevap vermesi lazım. Biz Fenerbahçe olarak uzatılan eli her zaman sıkar, her davete de icabet ederiz. Bu sohbetin Türk sporuna katkı yapmasını diliyorum."
HAMAMCIOĞLU: Katılmamamız daha uygundu!
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Futbol dünyamızda yaşanan son gelişmeler ve özellikle Kulüpler Birliği bünyesindeki 17 kulübün G.Saray'a karşı aldıkları haksız tavır karşısında tüm ilgililer yeniden sorumlulukları çerçevesinde sağduyulu düşünmeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar Sayın Yamantürk'ün bu nazik davetine G.Saray Kulübü Divan Kurulu olarak katılmamamızın daha uygun olacağını değerlendirdik."
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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