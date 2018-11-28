Beşiktaş'ın perşembe ve pazar günü oynayacağı iki maç hayati önem taşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'te Sarpsborg 08, ligde de kendi sahasında G.Saray ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, Avrupa için tamam mı devam mı derken, lig için de oldukça önemli bir sınavdan geçecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç sonunda sadece bir galibiyet ve bir beraberlik alabilen Beşiktaş, 4 puan ile grubun son sırasında yer alıyor. İlk sıradaki Genk'e ilk maçta yenilip, ikinci maçta berabere kaldığı için puan hesaplamalarının Sarpsborg va Malmö takımları üzerinden yapılması Beşiktaş için avantajlı bir durum.



GRUPTAN LİDER OLARAK ÇIKABİLİR

Malmö ve Sarpsborg'un 5'er puan ile 2'nci ve 3'üncü sırayı paylaştığı grupta, Beşiktaş iki maçı da kazanması halinde ikinci sırayı garantileyerek gruptan çıkacak. Hatta Genk'in iki maçta birden puan kaybetmesi durumunda 'lider' bile olabilecek. Ancak Norveç'ten alınacak bir mağlubiyet, son maça bakılmaksızın Beşiktaş'ın Avrupa macerasını bu sezon sona erdirecek. Karşılaşmanın berabere bitmesi ve Malmö - Genk maçında Malmö'nün puan kaybetmesi ise şansları son maça bırakacak.



ASLAN'I YENMEK ZORUNDA

Beşiktaş için kritik olan bir diğer maç ise pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray derbisi olacak. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve lider Başakşehir'in 9 puan gerisine kadar düşen siyah-beyazlılar için, Galatasaray mücadelesi şampiyonluk yarışını sürdürme açısından hayati önem taşıyor. Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesi durumunda oluşacak puan farkın artması, sezonun geri kalanını olumsuz etkileyecek. Bu sebeple Beşiktaş'ın yarın Sarpsborg'tan sonra pazar günü de Galatasaray'ı yenmekten başka bir seçeneği ve düşüncesi yok.



TEMMUZ'DA 'DÖRTLÜ' TURNUVA

İki cephede de yoluna devam eden Beşiktaş, bir yandan da gelecek adına çalışmalar yapıyor. Siyah beyazlıların, gelecek yaz için şimdiden bir dörtlü turnuvaya katılmayı planladığı ortaya çıktı. Rus basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Avrupa'dan 4 takımla bir organizasyona katılabilir. Tataristan Cumhuriyeti Spor bakanlığı tarafından organize edilecek olan turnuvada Beşiktaş, Rubin Kazan, Borussia Dortmund ve Marsilya'nın mücadele etmesi planlanıyor. Gelecek yaz temmuz ayında düşünülen organizasyonla ilgili konuşan Rubin Kazan yöneticisi, "Fikir çok ilginç ve Rubin Kazan takımı bu girişimi her açıdan desteklemektedir" diye konuştu.

