Beşiktaş'ta kritik viraj!
Siyah-beyazlılar; UEFA Avrupa Ligi’nde yola devam edebilmek için Sarpsborg’u, ligde ise zirveden kopmamak için ezeli rakibi Galatasaray’ı Vodafone Park’ta devirmeyi hedefliyor
Beşiktaş'ın perşembe ve pazar günü oynayacağı iki maç hayati önem taşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'te Sarpsborg 08, ligde de kendi sahasında G.Saray ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, Avrupa için tamam mı devam mı derken, lig için de oldukça önemli bir sınavdan geçecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç sonunda sadece bir galibiyet ve bir beraberlik alabilen Beşiktaş, 4 puan ile grubun son sırasında yer alıyor. İlk sıradaki Genk'e ilk maçta yenilip, ikinci maçta berabere kaldığı için puan hesaplamalarının Sarpsborg va Malmö takımları üzerinden yapılması Beşiktaş için avantajlı bir durum.
GRUPTAN LİDER OLARAK ÇIKABİLİR
Malmö ve Sarpsborg'un 5'er puan ile 2'nci ve 3'üncü sırayı paylaştığı grupta, Beşiktaş iki maçı da kazanması halinde ikinci sırayı garantileyerek gruptan çıkacak. Hatta Genk'in iki maçta birden puan kaybetmesi durumunda 'lider' bile olabilecek. Ancak Norveç'ten alınacak bir mağlubiyet, son maça bakılmaksızın Beşiktaş'ın Avrupa macerasını bu sezon sona erdirecek. Karşılaşmanın berabere bitmesi ve Malmö - Genk maçında Malmö'nün puan kaybetmesi ise şansları son maça bırakacak.
ASLAN'I YENMEK ZORUNDA
Beşiktaş için kritik olan bir diğer maç ise pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray derbisi olacak. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve lider Başakşehir'in 9 puan gerisine kadar düşen siyah-beyazlılar için, Galatasaray mücadelesi şampiyonluk yarışını sürdürme açısından hayati önem taşıyor. Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesi durumunda oluşacak puan farkın artması, sezonun geri kalanını olumsuz etkileyecek. Bu sebeple Beşiktaş'ın yarın Sarpsborg'tan sonra pazar günü de Galatasaray'ı yenmekten başka bir seçeneği ve düşüncesi yok.
TEMMUZ'DA 'DÖRTLÜ' TURNUVA
İki cephede de yoluna devam eden Beşiktaş, bir yandan da gelecek adına çalışmalar yapıyor. Siyah beyazlıların, gelecek yaz için şimdiden bir dörtlü turnuvaya katılmayı planladığı ortaya çıktı. Rus basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Avrupa'dan 4 takımla bir organizasyona katılabilir. Tataristan Cumhuriyeti Spor bakanlığı tarafından organize edilecek olan turnuvada Beşiktaş, Rubin Kazan, Borussia Dortmund ve Marsilya'nın mücadele etmesi planlanıyor. Gelecek yaz temmuz ayında düşünülen organizasyonla ilgili konuşan Rubin Kazan yöneticisi, "Fikir çok ilginç ve Rubin Kazan takımı bu girişimi her açıdan desteklemektedir" diye konuştu.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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