‘Karius kalacak’ – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    kalacak’

    ‘<a href="/index/karius?id=2046f1ad-d879-4080-a7d7-20c8f3070639" class="" rel="tag">Karius</a> kalacak’
    Başkanı , hakkında 'gönderilecek' iddialarını yalanlayarak, " çok iyi bir kaleci, inşallah bonservisini de alacağız" dedi. 'u müthiş bir kaleci olarak nitelendiren ve beklentilerin de yüksek olduğunu belirten Orman, "Onun daha çok çalışması lazım. Göndereceğimiz haberleri palavra" dedi.
    1. 10.11.2018
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