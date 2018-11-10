Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida'nın kendisini siyah-beyazlı takımın maçına davet ettiğini belirterek, Türkiye'ye gelerek onu desteklemek istediğini söyledi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği 39. Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu'na katılan ve "Avrupa'da yılın en iyi antrenörü" ödülünü alan 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dalic, Domagoj Vida ve Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmic dolayısıyla Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarını bildiğini ifade etti.

Vida ile çok sık görüştüğünü vurgulayan Dalic, "Vida, tam bir savaşçı olduğu için Ürdün milli maçında onu kaptan olarak seçtim. Çünkü çok mücadeleci bir oyuncu. Beni Beşiktaş maçına davet etti. Programımı ayarlayabilirsem, Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'ın bir maçında onu destekleyeceğim." diye konuştu.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN FENERBAHÇE'DİR"

Zlatko Dalic, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 29 Kasım'da oynanacak maçın her iki takım için de önemli olduğunu ifade etti.

Dinamo Zagreb'in Spartak Trnava'yı sahasında 3-1 yenerek grup liderliğini devam ettirdiğini belirten Hırvat teknik adam, şöyle konuştu:

"Hırvat basını Fenerbahçe maçını önemsiyor. Dinamo Zagreb, 3-1 kazandığı Spartak Trnava zaferiyle turu geçmeyi garantiledi ancak Fenerbahçe maçını önemsiyorlar. Çünkü grubu birinci sırada bitirmek istiyorlar. Fenerbahçe'de hoca değişikliği oldu, kötü sonuçlar aldılar ama bu önemli değil. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir. Dolayısıyla Dinamo Zagreb de bu maçı ciddiye alacaktır. Çok zor bir maç olmasını bekliyorum."

Dalic, Türk takımlarına transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili soru üzerine, adının bu yönde anılmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Hırvatistan Milli Takımı ile daha iki yıllık sözleşmesi olduğunu belirten Dalic, şu anda tek odaklandığı noktanın milli takım olduğunu kaydetti.