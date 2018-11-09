Lens’in şanssızlığı
Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncu Jeremain Lens, Genk maçında sakatlanarak kenara geldi.
Siyah-beyazlı takımda dün şanssızlık yaşandı. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Lens, 10. dakika hızlı atağa çıkarken arka adalesinden sakatlanarak Genk maçını tamamlayamadı. Lens'in yerine Mustafa Pektemek girdi. Lens'in durumu MR'dan sonra netlik kazanacak.
- 8.11.2018 21:14
- Güncelleme: 9.11.2018 01:34
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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