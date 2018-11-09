Beşiktaş'ta Lens sakatlandı!
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Lens’in şanssızlığı

    Lens’in şanssızlığı

    'ın tecrübeli kanat oyuncu , Genk maçında sakatlanarak kenara geldi.

    Siyah-beyazlı takımda dün şanssızlık yaşandı. 'ın Hollandalı yıldızı Lens, 10. dakika hızlı atağa çıkarken arka adalesinden sakatlanarak Genk maçını tamamlayamadı. Lens'in yerine girdi. Lens'in durumu MR'dan sonra netlik kazanacak.

    1. 8.11.2018 21:14
    2. Güncelleme: 9.11.2018 01:34
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