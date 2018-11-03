Kartal keskin virajda!
Bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 3 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Başakşehir’i yenerek rakibiyle aynı puana (21) ulaşmayı hedefliyor
EN ZORLAYAN RAKİP
Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda galip gelmekte en çok zorlandığı Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 11 resmi maçtan sadece birini kazanabildi. İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 4'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. 10'u Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 5'ini Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Q7 CEZALI
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Quaresma, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Ç. Rize ile oynanan karşılaşmada takımının attığı gollerin hazırlayıcısı olarak dikkati çeken Q7, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Bu arada sarı kart cezası biten Lens de bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ise bugün oynayamayacak.
YENİ FORVETLER LOVE&PEKTEMEK
Siyah-beyazlı ekipte gözler, Love ile Mustafa üstünde olacak. Sezonun ilk 13 resmi maçında etkisiz kalan ve sadece bir kez fileleri havalandırabilen Love, son 6 karşılaşmada ise 5 gol atmayı başardı. Beşiktaş'taki uzun süreli ilk 11 hasretini Ç. Rize karşılaşmasıyla sonlandıran ve mücadelede iki gol birden atan Mustafa Pektemek de bu formunu sürdürmeye çalışacak.
CANER&MEDEL KART SINIRINDA!
Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma öncesinde takmın iki önemli ismi alarm veriyor. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuları Caner Erkin ile Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kart gören iki oyuncu, bugün de aynı durumu yaşaması halinde 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.
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