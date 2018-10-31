Beşiktaş, potada Rusya deplasmanında
Siyah-beyazlı kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında Rus ekibi Inventa ile karşılaşacak
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Rus temsilcisi Inventa'ya konuk olacak.
Kursk şehrindeki Concert Complex Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, gruptaki ilk maçında Belarus ekibi Tsmoki-Minsk'e 68-63 mağlup olmuştu. Inventa da deplasmanda Polonya temsilcisi Wisla Canpack'e 76-58 yenilmişti.
- 31.10.2018 10:01
-
Çift forvet bitiyor mu?
Toplam 4
Yorum
ccc ünal bey kendini yere atan oyuncuları kes takım süper olur
-
Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
serrr istikrarlı takım şampion olur demişsin. işte o sizde hiç yok.
-
Biz de yarıştayız
Toplam 3
Yorum
Biz de yarıştayız. kimse, ‘Ben şampiyon olacağım’ diyemez. ama her hakemin kalbinde bi aslan yatar
Beşiktaş, potada Rusya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.