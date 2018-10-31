Beşiktaş, potada Rusya deplasmanında
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş, potada deplasmanında

    Beşiktaş, potada <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a> deplasmanında

    Siyah-beyazlı takımı, FIBA C Grubu ikinci maçında Rus ekibi Inventa ile karşılaşacak

    Beşiktaş Takımı, FIBA C Grubu ikinci maçında yarın Rus temsilcisi Inventa'ya konuk olacak.

    Kursk şehrindeki Concert Complex Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

    Siyah-beyazlı ekip, gruptaki ilk maçında Belarus ekibi Tsmoki-Minsk'e 68-63 mağlup olmuştu. Inventa da deplasmanda Polonya temsilcisi Wisla Canpack'e 76-58 yenilmişti.

    1. 31.10.2018 10:01
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